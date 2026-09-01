Ministro del Interior descarta participación de la PNP en liberación del empresario minero

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que ninguna unidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) participó en la liberación del empresario minero Jens Lara Tantaquilla, quien permaneció secuestrado tras un violento ataque que dejó cuatro personas fallecidas. El titular del sector ratificó así la versión brindada previamente por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y sostuvo que no se produjo un operativo de rescate.

En declaraciones a RPP, Astudillo evitó precisar si la familia del empresario realizó algún pago para conseguir su libertad o si los secuestradores decidieron dejarlo libre debido a la exposición mediática del caso. Según explicó, esa información forma parte de una investigación reservada. “No podría confirmar eso, ya que está en un modo reservado de investigación”, señaló antes de reiterar que “no ha sido un rescate, sino una liberación”.

El ministro explicó que la liberación de una víctima de secuestro puede producirse por diferentes circunstancias, entre ellas un eventual pago, la presión ejercida sobre los delincuentes o la decisión de los propios captores. Sin embargo, remarcó que, en este caso, no existió una intervención policial, militar ni de otra fuerza de seguridad para recuperar al empresario. “Eso no ha sucedido. Ha sido una liberación”, enfatizó.

Dudas sobre los presuntos implicados detenidos

Astudillo también respondió a las interrogantes sobre cinco detenidos presuntamente vinculados al secuestro, luego de que surgieran cuestionamientos respecto a si sus características físicas coinciden con las de las personas registradas por las cámaras de seguridad durante el ataque. El ministro sostuvo que los periodistas tienen derecho a formular observaciones sobre las intervenciones policiales y aseguró que los investigados formarían parte de una organización criminal relacionada con el caso.

No obstante, reconoció que hasta el momento no han sido ubicadas las armas de largo alcance que habrían sido utilizadas durante el ataque en el que murieron cuatro personas. Astudillo señaló que las diligencias policiales y fiscales continúan para determinar responsabilidades y localizar a otros posibles participantes. “Continúa la investigación y, seguramente, van a caer más personajes relacionados con el hecho”, afirmó.