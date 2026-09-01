Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán

La Cancillería anunció la decisión debido a la preocupación por la represión de manifestaciones pacíficas, restricciones a la libertad de prensa y persecución de opositores políticos.

El Gobierno del Perú anunció este martes la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, decisión adoptada, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en defensa de la democracia, el derecho internacional y la vocación pacifista del país. La Cancillería señaló que el Perú observa con creciente preocupación el deterioro de las instituciones democráticas en Irán, situación que también ha sido denunciada por distintos mecanismos de las Naciones Unidas.

Entre los principales motivos de la decisión, el Gobierno peruano mencionó la represión de manifestaciones pacíficas, las restricciones a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y la persecución de opositores políticos. Asimismo, expresó su rechazo a las acciones que, a su consideración, contribuyen a incrementar la violencia y la escalada de conflictos en Medio Oriente.

La Cancillería también manifestó su preocupación por las severas restricciones impuestas por el régimen iraní y por la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026. Según el Gobierno peruano, estas medidas afectan principios relacionados con la libertad de navegación y el derecho de paso por estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, además de generar repercusiones sobre los precios de la energía y las cadenas globales de suministro.

CONFLICTOS EN MEDIO ORIENTE

Asimismo, el Perú cuestionó la obstrucción de Irán a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señalando que las restricciones al acceso de sus inspectores dificultan la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares. El Gobierno peruano reiteró además su rechazo a cualquier acción que incentive la violencia y agrave los conflictos en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada oficialmente a Irán mediante una nota diplomática entregada a través de su embajada en Ecuador, que mantiene una misión concurrente ante el Perú. No obstante, la ruptura de relaciones diplomáticas no implica el quiebre de los vínculos consulares, por lo que ambos países podrán mantener mecanismos destinados a proteger a sus ciudadanos y atender las funciones consulares previstas en la Convención de Viena de 1963.