Francis Allison plantea recompensas de S/25 mil para identificar y capturar delincuentes

Candidato plantea implementar en Lima un programa municipal de recompensas como parte de su propuesta para combatir la inseguridad ciudadana.

A poco más de un mes de llevarse a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2026, los candidatos continúan presentando sus propuestas para plantear soluciones a las principales problemáticas de la ciudad.

En diálogo con Exitosa, el candidato de Avanza País, Francis Allison, se refirió a los últimos hechos relacionados con la criminalidad, a propósito de la captura de "Johnsson Pulpo" en La Paz, Bolivia.

Ante esta situación, Allison planteó implementar un programa municipal de “pago de recompensas”, con montos de alrededor de S/ 25 mil, dirigido a quienes brinden información que permita identificar y capturar a presuntos delincuentes.

RECOMPENSA DE 25 MIL SOLES

Allison hizo hincapié en la seguridad ciudadana y señaló que, como parte de su plan de gobierno, buscará combatir la inseguridad que mantiene en vilo a la población. En ese sentido, planteó replicar las medidas que viene implementando durante su gestión como alcalde de Magdalena del Mar.

"Haremos en Lima mucho de lo que venimos haciendo en Magdalena del Mar desde hace cinco periodos por ejemplo el pago de recompensas. Sicario que jale el gatillo en Lima, en ese momento su cabeza cuesta S/25 mil que pagaremos a quien nos dé la ubicación y obviamente para identificarlo. Nosotros vamos a perseguir a estas basuras como lo que son, animales", indicó.

DURA MEDIDA CONTRA LOS DELINCUENTES

Por otro lado, Allison expresó su opinión sobre las medidas que considera necesarias para combatir la delincuencia y marcó distancia de las propuestas planteadas por Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. "A esa gente tenemos que matarla (delincuentes) quien diga lo contrario es alguien que está fuera de la realidad. Acaba de correr en los teléfonos del mundo un video en el que un montón de policías en Nueva York, que tenían arma letal y no letal, le disparan a una mujer con problemas psiquiátricos que acababa de apuñalar a dos seres humanos", manifestó.