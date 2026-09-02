Luis Galarreta sobre ‘Jhonsson Pulpo’: “Desde el primer día dijimos que vamos a capturarlos”

El presidente del Consejo de Ministros destacó la captura del cabecilla de “Los Pulpos”, quien llegó al Callao junto a otro presunto integrante de la organización criminal.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro del Interior, César Astudillo, recibieron este miércoles en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, tras su captura en Bolivia y posterior entrega a las autoridades peruanas. El cabecilla de “Los Pulpos” arribó poco después de las 6:00 de la tarde en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú procedente de Juliaca, Puno.

Junto a Cruz Torres también fue trasladado a Lima Alexander Saúl Mendocilla Gómez, alias “Gordillo”, quien fue detenido durante el mismo operativo. Ambos quedaron bajo custodia policial para continuar con las diligencias correspondientes. En el caso de “Jhonsson Pulpo”, las autoridades peruanas señalan que cuenta con una condena de cadena perpetua y un amplio historial delictivo relacionado con secuestro agravado, organización criminal, sicariato, robo agravado y homicidio calificado.

Durante sus declaraciones, Galarreta resaltó el trabajo realizado por las fuerzas del orden y aseguró que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori mantendrá su compromiso de enfrentar a las organizaciones criminales. “Desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos”, sostuvo el premier, quien remarcó que las autoridades continuarán buscando a los delincuentes sin importar en qué país se encuentren.

FACULTADES LEGISLATIVAS

El jefe del gabinete también reconoció que persisten situaciones complejas, como el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo durante ese hecho. En ese contexto, insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, con el objetivo de contar con mayores herramientas, especialmente para fortalecer las operaciones de inteligencia contra el crimen organizado.