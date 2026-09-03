Congresista Juárez respalda a ministro de Defensa: No interrogó a detenidos por crimen en Trujillo

Esta mañana, la senadora Patricia Juárez se refirió a las críticas contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quien apareció en un video conversando con uno de los detenidos por los crímenes y el secuestro de un empresario minero en Trujillo.

La representante de la bancada Fuerza Popular respaldó la posición asumida por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi sobre el tema, y descartó de manera categórica que dicha interacción constituya una diligencia ilegal o un interrogatorio informal.

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

"Se ve que hay una conversación, no un interrogatorio. No están los abogados ni se utilizaron las técnicas especializadas que se requieren para eso; no creo que el ministro de Defensa tenga esa formación”, manifestó la parlamentaria Juárez Gallegos.

“Fue un diálogo que no tiene mayor relevancia. No hubo una cita concertada previamente entre el detenido y el ministro”, dijo la senadora. “Los interrogatorios los ha realizado la Policía Nacional como corresponde", señaló en la víspera la jefa de Estado.