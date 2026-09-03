El Niño: Gobierno permitirá que empresas financien trabajos de emergencia vía impuestos y sin informe previo de Contraloría

El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó un Decreto de Urgencia que permitirá a las empresas privadas adelantar recursos para intervenciones de emergencia frente al Fenómeno El Niño mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). La medida busca reducir los tiempos de respuesta del Estado y facilitar la ejecución de trabajos preventivos ante posibles lluvias intensas, huaicos e inundaciones.

Empresas podrán recuperar inversión mediante impuestos

Con este nuevo esquema, las empresas podrán adelantar recursos para financiar servicios e intervenciones consideradas prioritarias y, posteriormente, recibir certificados por el monto invertido que podrán utilizar para pagar su Impuesto a la Renta. El objetivo del incentivo tributario es movilizar capital privado y acelerar actividades que, mediante los procedimientos tradicionales de contratación pública, podrían tardar más tiempo en ponerse en marcha.

Aunque el Decreto de Urgencia todavía no detalla todas las actividades que podrán ejecutarse bajo esta modalidad, entre las intervenciones planteadas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como otros trabajos destinados a reducir los riesgos ocasionados por el fenómeno El Niño. Estas labores requieren maquinaria pesada, operadores, transporte y capacidad logística para intervenir rápidamente en las zonas consideradas vulnerables.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) había solicitado previamente agilizar este mecanismo para incrementar la participación empresarial en las acciones de prevención. Su presidente, Jorge Zapata, planteó que las compañías puedan asumir determinados tramos de los ríos para realizar directamente trabajos de limpieza de cauces, aprovechando la experiencia y capacidad operativa del sector privado.

Intervenciones no necesitarán informe previo de Contraloría

El Decreto de Urgencia también establece que las entidades públicas no tendrán que solicitar un informe previo de la Contraloría General de la República para ejecutar las intervenciones comprendidas en este régimen especial de Obras por Impuestos. La disposición pretende eliminar una etapa administrativa que podría retrasar la puesta en marcha de servicios e inversiones consideradas urgentes ante la llegada del fenómeno El Niño.

La medida no excluye a la Contraloría del proceso de fiscalización. El organismo de control conservará sus facultades para efectuar control simultáneo y posterior sobre los servicios y las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) ejecutadas bajo este mecanismo de emergencia.