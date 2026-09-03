¡2 mil colegios nuevos! Ministro José Antonio Chang anuncia ambicioso plan de infraestructura educativa

La construcción de un colegio bajo el procedimiento regular podría demorar entre dos y tres años debido a los trámites y procesos de contratación.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno tiene como meta construir 2 mil nuevas escuelas en el país, como parte de una estrategia para mejorar la infraestructura educativa.

En una entrevista con Exitosa, el funcionario precisó que la ejecución de estos proyectos estará condicionada a la disponibilidad presupuestal y sostuvo que su sector utilizará todas las herramientas disponibles del Estado. "Vamos a acatar con todas las herramientas que el Estado tiene, para avanzar en el tema de infraestructura. (...) Creo que podemos hacer un esfuerzo. Nuestra meta es hacer 2.000 escuelas nuevas, aún así, es insuficiente porque dependerá mucho del presupuesto", indicó.

El titular del Ministerio de Educación explicó que uno de los principales obstáculos para ejecutar nuevos proyectos es el saneamiento físico y legal de los terrenos donde funcionan las instituciones educativas. Según indicó, de las aproximadamente 55 mil escuelas del país, unas 32 mil no tendrían sus terrenos saneados.

CONSTRUCCIÓN PODRÍA DEMORAR HASTA 3 AÑOS

Chang explicó que, bajo el procedimiento regular, la construcción de una nueva institución educativa requiere elaborar un expediente técnico y posteriormente realizar un proceso de convocatoria y contratación. Todo este procedimiento podría extenderse entre dos y tres años antes de concretar la obra.

Asimismo, el ministro señaló que el Estado no puede realizar inversiones de infraestructura sobre predios que no se encuentren debidamente saneados, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que permitan resolver este problema con mayor rapidez.

SANEAMIENTOS DE TERRENOS

Por otro lado, el ministro sostuvo que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirían acelerar los trámites relacionados con el saneamiento de los terrenos destinados a instituciones educativas. La intención es reducir los tiempos administrativos y facilitar la ejecución de nuevos proyectos.

"Hoy en día para construir una escuela nueva se necesita hacer un expediente técnico, luego convocar a un proceso. Es decir, si lo quisiéramos hacer bajo un régimen regular, tendríamos que demorarnos entre dos o tres años para la construcción de una escuela. Agrégale a esto, un problema mayor, de los 55 mil escuelas, 32 mil no tienen saneado su terreno", manifestó.