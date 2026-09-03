Congresistas debatieron proyecto de presupuesto 2027 tras sustentación de los ministros

ACTUALIZACIÓN

Tras el debate, los representantes del Ejecutivo recogieron las interrogantes y recomendaciones de los legislares, que deberán absolver en la comisión de Presupuesto cuando sean convocados. Ya que el proyecto de Ley de Presupuesto pasará ahora por distintas comisiones para ser evaluado.

NOTA ANTERIOR

Un intenso debate se desarrolla en el Parlamento Nacional luego que representantes del Ejecutivo sustentaran los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público correspondientes al año fiscal 2027.

La sesión se inició esta mañana, desde las 10:00 horas; la primera exposición estuvo a cargo del premier Luis Galarreta Velarde, quien dijo que el presupuesto de S/ 266, 506 millones para el 2027 marcará un punto de inflexión para el país.

PAGO DE TRABAJADORES

Detalló que para orden público y seguridad se destinará S/15.400 millones, recursos que estarán orientados a fortalecer la investigación y persecución del delito, el sistema penitenciario y la capacidad operativa de la Policía Nacional.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó que más de S/112,000 millones, de los más de S/266 mil millones que comprende el presupuesto del próximo año, irán al pago de trabajadores y pensiones estatales.

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO

La presente sesión fue convocada por el presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y del Reglamento del Parlamento.