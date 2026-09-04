Marco Rubio visitará el Perú la próxima semana para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori

Periplo latinoamericano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de setiembre para fortalecer las asociaciones clave en la región.

Durante el viaje, se reunirá con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en Colombia; con el presidente Daniel Noboa, en Ecuador, y con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, en Perú.

PRÓSPERO Y DEMOCRÁTICO

En estos encuentros dialogará sobre el apoyo de Estados Unidos a Colombia tras el terremoto, la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas.

Además, el secretario de Estado reafirmará el total compromiso de la administración del mandatario Donald Trump con un hemisferio occidental seguro, próspero y democrático.