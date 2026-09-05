Excongresista Carlos Tubino es nombrado embajador del Perú en la República Argentina

El Gobierno oficializó una serie de cambios en las representaciones diplomáticas del Perú en el exterior, entre los que figuran las designaciones de Carlos Tubino como embajador en Argentina, Aurelio Pastor ante la OEA y Carlos Pareja ante la ONU.

Carlos Tubino, exparlamentario de Fuerza Popular, fue designado como embajador en Argentina, en reemplazo de Carlos Chocano. La resolución dispone que se le entreguen los poderes necesarios para que pueda iniciar sus funciones en Buenos Aires.

REPRESENTANTES ANTE LA OEA Y LA ONU

Mientras que Aurelio Pastor fue designado como representante ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington, Estados Unidos. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García y congresista del Apra por San Martín.

Carlos Pareja, por su parte, fue nombrado representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. El cargo comprende la conducción de la delegación peruana ante este organismo internacional.