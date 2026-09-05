Ernesto Álvarez anuncia apoyo militar para reforzar la seguridad en cinco penales

Las autoridades también vigilarán posibles antenas y dispositivos utilizados para establecer comunicaciones clandestinas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez anunció que el control en los alrededores de cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad será reforzado con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La medida tiene como objetivo fortalecer las labores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y reducir las posibilidades de que desde las cárceles se coordinen o ejecuten actividades vinculadas con organizaciones criminales.

El despliegue de seguridad en el perímetro de los penales permitirá ejercer un mayor control sobre el ingreso de celulares, chips, armas y otros objetos prohibidos, además de detectar posibles mecanismos utilizados para establecer comunicaciones clandestinas desde el interior de las cárceles.

BUSCAN IMPEDIR COMUNICACIONES CLANDESTINAS

El ministro señaló que la vigilancia externa también permitirá intervenir frente a la eventual instalación de antenas u otros dispositivos empleados para facilitar comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.

La estrategia busca cerrar las vías que podrían utilizarse para mantener contacto con personas en el exterior y coordinar actividades delictivas. Sin embargo, Álvarez indicó que el control externo deberá complementarse con acciones dentro de los propios penales.

TRABAJO DE INTELIGENCIA DENTRO DE LAS CÁRCELES

Por otro lado, Álvarez sostuvo que será necesario fortalecer las labores de inteligencia penitenciaria para identificar posibles organizaciones o mecanismos de coordinación criminal que operen desde el interior de los establecimientos. “Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó .