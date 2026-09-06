Ministro Belaúnde niega intromisión en interrogatorio a detenidos por crimen y secuestro en Trujillo

Esta mañana, el ministro Rafael Belaúnde Llosa negó de forma categórica haber participado en el interrogatorio a los detenidos por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, hechos registrados en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

“Trujillo está declarado en emergencia; yo he acudido en mi capacidad de ministro de Defensa y titular del pliego donde están los tres institutos armados. He ido a coordinar, a que me informe la Policía, a quien apoyamos en el estado de emergencia”, declaró.

POCO ATINADO

“No he tenido participación en ningún interrogatorio. Cuando se me informó que se habían producido detenciones, tuve interés de ver en qué situación estaban los detenidos, su salud y su estado normal; no hemos participado en ninguna diligencia”, señaló.

“El fiscal de la Nación, igual que el fiscal Chávez Cotrina, ha aclarado que no hay nada ilegal. Puede parecer poco atinado; mi motivación era ver la condición de salud y el estado físico de los detenidos, pero no hay intromisión”, agregó el titular de Defensa.