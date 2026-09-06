Defensor del Pueblo pide disculpas por declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso

En entrevista con RPP, Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, pidió disculpas por sus declaraciones respecto a un eventual cierre del Congreso, reiterando que hizo un “hipotético relacionamiento de un escenario no deseado en el marco de una democracia”.

"[...] Era el correlato de un análisis y esto causó incomodidad. Yo no estoy en contra de la declaración de muchos diputados y senadores que salieron rápidamente a decir que eran palabras desafortunadas o desliz o lo que sea”, señaló.

“Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar. Naturalmente, yo dije un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, enfatizó.

ACEPTACIÓN

El pasado 27 de agosto, Gutiérrez Cóndor declaró que quien se atreve a disolver el Congreso de la República, "automáticamente, eleva sus puntos porcentuales de aceptación", declaraciones que generaron cuestionamientos.

Lo que hizo que la Defensoría del Pueblo difundiera un amplio comunicado, el pasado 28 de agosto, señalando que las declaraciones de su titular fueron sacadas de contexto, y que son respetuosos del orden democrático.