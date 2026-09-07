José Baella destaca experiencia de Fredy López en la PNP: “Ayudará a fortalecer la institución”

El diputado de Renovación Popular se pronunció sobre el nuevo comandante general de la Policía tras confirmarse la salida de Óscar Arriola.

Durante una conferencia de prensa, Óscar Arriola anunció su salida de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP). En su reemplazo asumirá el general Fredy López Mendoza, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la institución.

La designación de López Mendoza fue saludada por el diputado de Renovación Popular José Baella, quien destacó su trayectoria. Además, el exjefe de la Dircote expresó su confianza en que este nombramiento contribuya a devolverles la tranquilidad a los peruanos.

“Es un policía nacional, ya no procede ningún código. Eso es bueno porque ayudará bastante a consolidar y fortalecer la institución. Ha sido jefe del Estado Mayor y conoce toda la institución. Contribuirá a pacificar el país”, declaró a Canal N.

POSICIÓN SOBRE LA SALIDA DE ÓSCAR ARRIOLA

Al ser consultado sobre la salida de Óscar Arriola, José Baella sostuvo que la presión ejercida por las bancadas de oposición habría provocado su renuncia. Sin embargo, advirtió que los problemas de inseguridad ciudadana continuarán. “No se solucionará nada. En el Perú tenemos una pandemia criminal. Las decisiones del Gobierno solucionarán los problemas”.