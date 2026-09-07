ERM2026: Candidatos tienen hasta el viernes 11 para rendir cuentas de aportes y gastos de campaña

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció como fecha límite este viernes 11 de setiembre para que los candidatos inscritos a gobernaciones, vicegobernaciones y alcaldías provinciales o distritales en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 entreguen su primer informe financiero.

De acuerdo con la Resolución Gerencial N.° 000004-2026-GSFP/ONPE, los postulantes deben presentar la rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas entre el 7 de enero, fecha de convocatoria del proceso, y el 5 de setiembre, abarcando dentro de este periodo los ingresos, aportes y gastos correspondientes a las elecciones primarias.

La obligación alcanza a todos los postulantes inscritos para cargos ejecutivos subnacionales, manteniéndose incluso si la candidatura queda fuera del proceso por renuncia, tacha o exclusión. En contraparte, debido a una modificación en la Ley de Organizaciones Políticas, los aspirantes a regidores municipales y consejeros regionales quedaron eximidos de esta rendición.

¿Quiénes más deberán entregar información financiera?

Por su parte, las organizaciones políticas, movimientos regionales y alianzas electorales también deberán entregar su información financiera hasta la misma fecha límite a través de su tesorero o representante legal registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adjuntando la firma de un contador público colegiado y habilitado.

Vías de presentación y segunda entrega obligatoria

La presentación de los formatos y sus anexos puede ser realizada directamente por el candidato mediante una carta a la ONPE o por su responsable de campaña acreditado. Para efectuar el trámite de manera virtual, se habilitó el Portal Digital de Financiamiento CLARIDAD mediante casilla electrónica. Asimismo, se habilitaron las mesas de partes presenciales en la sede central de la ONPE, ubicada en el jirón Washington N.° 1894, Cercado de Lima, así como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El procedimiento de fiscalización no finalizará con esta entrega inicial, según precisó el organismo electoral. La normativa estipula una segunda presentación de información financiera que comprenderá el periodo desde el 6 de setiembre hasta el momento en que se publique en el diario oficial El Peruano la resolución del JNE que declare concluidos los comicios.