Carlos Tubino defiende su nombramiento como embajador del Perú en Argentina: “No soy un improvisado”

Tras ser nombrado oficialmente, mediante la Resolución Suprema N.° 144-2026-RE, como embajador del Perú en Argentina, el excongresista Carlos Tubino defendió su designación y respondió a las críticas por su nuevo cargo.

En declaraciones a RPP, Tubino Arias-Schreiber agradeció la confianza que le otorgó el Gobierno de Keiko Fujimori para asumir esta responsabilidad. Además, recordó que cuenta con una amplia trayectoria política y experiencia en asuntos internacionales, por lo que aseguró estar capacitado para desempeñar la función encomendada.

“Le agradezco a la presidenta de la República por darme esa confianza. He sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, he estado ocho años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y he sido agregado naval en Argentina durante dos años. En mi caso, humildemente puedo decir que no soy un improvisado en estos temas para los que he sido convocado”, comentó.

FORTALECERÁ LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ARGENTINA

Aunque su designación ha sido cuestionada, Carlos Tubino aseguró que no prestará atención a las especulaciones y que tendrá como principal objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas entre el Perú y Argentina. “Asumo con muchísima humildad la responsabilidad de incrementar las relaciones con un país muy hermano del Perú, como es Argentina”, expresó.