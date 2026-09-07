Congreso: proponen incorporar delito de venta de niños y adopción irregular en el Código Penal

El diputado de Renovación Popular, Leo De Paz, presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados del Congreso en donde propone incorporar los delitos de venta de niños y de adopción irregular dentro del Código Penal. La propuesta detalla definiciones precisas, agravantes y mecanismos legales orientados a la defensa de los menores afectados.

Dicho texto estipula que la venta de niños sea reprimida con una pena privativa de libertad de entre 12 y 20 años a quienes entreguen, transfieran o reciban a un menor a cambio de beneficios económicos o promesas de pago. Si la madre participa activamente en el ilícito, la condena será de 25 años, aunque quedará exenta de sanción si se comprueba que es víctima de trata de personas.

Asimismo, se imponen penas de 15 a 25 años si intervienen funcionarios públicos, personal de salud o educación, o redes criminales, contemplando la cadena perpetua en caso de que se produzca la muerte o lesión grave de la víctima y el agente haya podido preverlo.

Sanciones por adopción irregular

Respecto a la adopción irregular, la normativa plantea penas de 5 a 10 años para quienes busquen inducir u obtener el consentimiento de los padres o tutores mediante coacción, fraude o ofrecimientos de dinero. Estas sanciones aumentan de 6 a 12 años bajo circunstancias agravantes y de 12 a 15 años si el hecho ocasiona la muerte o lesiones graves en el menor.

Medidas de protección

La propuesta contempla otorgar una residencia temporal mínima de seis meses para aquellas víctimas que no sean connacionales, prohibiendo su repatriación si existe un peligro grave para su integridad física o psíquica en su país de origen. Finalmente, se exige que el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Reniec y Migraciones establezcan un protocolo de coordinación interinstitucional para verificar documentos en procesos de inscripción de nacimiento, adopción y salidas del país.