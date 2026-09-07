Euro 6 entra al debate del Congreso: postergación hasta 2030 genera cuestionamientos

La implementación efectiva del estándar Euro 6 y la disponibilidad de combustibles con un contenido de azufre de hasta 10 partes por millón (ppm) ingresaron hoy al debate de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, en una sesión en la que Petroperú reconoció que la adecuación pendiente de la Refinería de Talara recién podría completarse entre 2029 y 2030.

El dato abrió un debate sobre el costo de una nueva postergación frente a sus implicancias ambientales y sanitarias. El diputado Carlos Alberto Yalta sostuvo que cualquier modificación del cronograma debe evaluar conjuntamente sus efectos sobre la calidad del aire, la salud pública, el abastecimiento nacional, la competitividad y la incorporación de vehículos de menores emisiones.

Durante la sesión, Petroperú señaló que actualmente produce gasolinas y diésel con un máximo de 50 ppm de azufre y que aún requiere infraestructura adicional para alcanzar plenamente los 10 ppm. Según su exposición, la unidad de nafta craqueada podría estar lista en agosto de 2029 y la correspondiente al diésel en 2030.

El punto de mayor tensión del debate fue la salud pública. La senadora Patricia Iturregui rechazó una nueva prórroga y sostuvo que el paso de Euro 4 a Euro 6 permitiría reducir en 80% los óxidos de nitrógeno y en 67% las partículas. “Si nos preocupa la salud pública de los peruanos, si nos preocupa la calidad del aire, tenemos que exigir que se introduzca el Euro 6 tal como está programado”, afirmó.

Iturregui planteó además que existen alternativas para evitar que la situación de Petroperú determine por sí sola el ritmo de la transición. Recordó la experiencia de 2016, cuando se recurrió a importación directa para abastecer con combustibles más limpios a Lima, y señaló que otra refinería tendría capacidad para atender una parte relevante del mercado.

El propio Ministerio de Energía y Minas confirmó un dato relevante para el debate: Refinería La Pampilla requeriría aproximadamente seis meses para adecuarse a los 10 ppm, aunque no tendría capacidad para cubrir por sí sola todo el mercado nacional. El MINEM defendió, sin embargo, la necesidad de preservar la seguridad de abastecimiento y evitar una dependencia total de las importaciones.

“El Ministerio de Energía y Minas no está en contra de establecer el Euro 6 ni en contra de consumir combustibles con 10 ppm. Todo lo contrario, nosotros queremos establecer los 10 ppm”, señaló su director general de Hidrocarburos. La posición del sector es que el objetivo debe mantenerse, pero que la secuencia de implementación debe considerar producción nacional, importaciones, seguridad energética y el periodo de adecuación del mercado.

Petroperú también admitió que técnicamente existe la alternativa de importar combustible de 10 ppm y exportar el combustible de 50 ppm que actualmente produce, aunque sostuvo que esa opción tendría un impacto financiero negativo para la empresa en pleno proceso de reestructuración.

Yalta cuestionó que el horizonte se traslade hasta 2030 sin contrastar el costo de la inversión requerida con el costo que representa mantener tecnologías más contaminantes. También puso sobre la mesa una pregunta central para el mercado automotor: cómo avanzar en la incorporación de vehículos Euro 6 si el país no garantiza previamente el combustible que esa tecnología requiere.

¿QUÉ QUEDA ABIERTO TRAS LA SESIÓN?

• La definición del nuevo cronograma para la disponibilidad de gasolinas y diésel de hasta 10 ppm.

• La evaluación de alternativas de abastecimiento que permitan evitar o reducir una nueva postergación.

• La capacidad real de otros operadores nacionales —incluida Refinería La Pampilla— para aportar a la transición.

• El balance entre seguridad energética, situación financiera de Petroperú y costos ambientales y sanitarios.

• El plazo de adecuación para el ingreso y comercialización de vehículos con tecnología Euro 6.