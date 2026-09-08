Ministro Álvarez sobre medidas implementadas en las cárceles: Sin orden no hay rehabilitación

El ministro Ernesto Álvarez destacó las recientes medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en los distintos establecimientos penitenciarios, los cuales señaló se guían por el principio de que “sin orden no hay rehabilitación”.

También resaltó la designación de Abraham Lescano como nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); dijo que “es una persona íntegra, formada en seguridad e inteligencia para resolver situaciones de crisis”.

MESA DE TRABAJO

Asimismo, el titular de Justicia y Derechos Humanos indicó que una de las reformas que impulsa el INPE es la separación de internos de alta peligrosidad para que no tengan contacto con los que ingresaron por delitos menores.

Finalmente, Álvarez Miranda manifestó que se desarrolla una mesa de trabajo a fin de establecer el protocolo de actuación interinstitucional entre la Fiscalía y la Policía Nacional en la investigación del delito, informa Andina.