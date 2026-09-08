Mininter confirma expulsión de 1,635 venezolanos en situación irregular

El Gobierno evalúa nuevos mecanismos para incrementar las expulsiones y coordina con Venezuela alternativas para agilizar el retorno de ciudadanos expulsados.

El ministro del Interior, César Astudillo, informó ante la Comisión de Defensa del Senado que 1.635 ciudadanos venezolanos en situación irregular han sido expulsados del Perú hasta el momento.

Astudillo precisó que la situación migratoria irregular no constituye por sí misma un delito, pero advirtió que el reingreso al país de una persona que ya fue expulsada puede generar responsabilidad penal.

“De esos venezolanos, con mucho esfuerzo hemos sacado a 1.635 expulsados del país. Ser ilegal en el país no es delito. Pero una vez que te expulsan y regresa ya estás cometiendo un delito”, sostuvo.

GOBIERNO EVALÚA AMPLIAR EXPULSIONES

El titular del Interior también adelantó que el Gobierno busca incrementar las expulsiones mediante nuevos mecanismos logísticos y acuerdos con Venezuela. “Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela, sobre todo para mandarlos y vamos a mandarlos en barcos y una buena cantidad”, declaró.

Asimismo, las coordinaciones diplomáticas y técnicas permitirían agilizar los procedimientos de retorno y fortalecer el intercambio de información entre las autoridades de ambos países con el objetivo de evitar que personas expulsadas puedan evadir los controles migratorios.

REFORZARÁN VIGILANCIAS EN FRONTERAS

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Senado, Astudillo también abordó asuntos vinculados con la seguridad nacional y el control de las fronteras. Algunos de estos temas fueron considerados reservados, por lo que el ministro solicitó que la sesión continuara bajo esa modalidad para responder las preguntas de los parlamentarios.

Además, sostuvo que el reforzamiento de la vigilancia fronteriza continuará siendo una prioridad para su sector. Entre las medidas contempladas figuran los operativos de fiscalización, el uso de información biométrica y las coordinaciones para concretar retornos de personas expulsadas.