Luis Dyer anuncia reorganización del PRONIS: Medida busca acelerar obras de infraestructura

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso, el ministro Luis Dyer anunció que su sector realiza una reorganización total del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS).

El ministro de Salud señaló que uno de los motivos de la decisión es acelerar la ejecución de infraestructura médica, algunas de las cuales están paralizadas, y atender a la brevedad posible las necesidades de la población.

ESTRUCTURAS MODULARES

Dyer Fernández, en entrevista con Exitosa, también cuestionó los tiempos que demanda la construcción de hospitales a nivel nacional. El funcionario indicó que los procesos pueden extenderse entre 6 y 15 años.

La nueva propuesta contempla el rediseño de locales de salud mediante estructuras modulares, que puedan construirse con mayor rapidez. Explicó que algunos de estos modelos podrían estar culminados en unos ocho meses.