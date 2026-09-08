Minsa espera reducir tiempo de espera para cirugías en hospitales a 4 meses y medio

El ministro de Salud, Luis Dyer, aseguró este martes 8 de septiembre ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso que su cartera reducirá a la mitad el tiempo de espera para cirugías hospitalarias.

Durante su presentación, el funcionario explicó que el proceso actual en los hospitales del Minsa en Lima demora ocho meses y medio a causa de una fuerte sobrecarga administrativa que abarca desde la adquisición de insumos hasta la coordinación de salas y médicos.

También garantizó que se mejorará el manejo de la información para disminuir el tiempo de espera a cuatro meses y medio, respondiendo que la alta demanda impide reducirlo a un plazo menor. Asimismo, detalló que se buscará solucionar la demora para obtener citas médicas mediante la implementación de la telemedicina, modalidad que ya cuenta con experiencia internacional al atender a pacientes de El Salvador a distancia.

Proyectos de interconectividad y medicamentos

El plan de interconectividad e interoperabilidad proyecta alcanzar las 20 millones de consultas en los próximos cinco años, cuya primera etapa para levantar información y ejecutar un piloto será financiada "a cero costo" por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el sector privado. De igual forma, estas medidas buscan disminuir al 50 % el problema de stock de medicamentos a nivel nacional y establecer códigos QR para su canje en farmacias del Minsa.

Finalmente, la agenda del ministerio contempla ampliar el acceso a internet en los centros de salud, dado que el 42 % carece de este servicio y revisar la normativa del residentado médico para otorgar una compensación económica efectiva a quienes acudan a plazas de difícil acceso.