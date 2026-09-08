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Hace una hora

Presidenta Keiko Fujimori: No miraremos de costado ante las necesidades de la población

La jefa de Estado dijo también que su Gobierno estará siempre presente para atender las necesidades de los ciudadanos ante los efectos del fenómeno El Niño.

Foto Andina



La mandataria Keiko Fujimori dijo que su Gobierno estará siempre presente para atender las necesidades de los ciudadanos ante los efectos del fenómeno El Niño, y se comprometió a seguir trabajando para evitar daños mayores ante las intensas lluvias.

La presidenta de la República brindó estas declaraciones durante la presentación de puentes modulares que serán enviados a diversas partes del país, con la finalidad de ser usados en posibles zonas de emergencia ante los efectos del evento climático.

COMUNICADO Y ABASTECIDO

"Estamos tomando medidas de mitigación y continuaré supervisando su cumplimiento; tienen mi compromiso de que este Gobierno estará presente y no miraremos de costado ante las necesidades de la población. Seguiremos trabajando frente a cualquier dificultad para que el Perú permanezca comunicado y abastecido", dijo.

"Cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipalidad tiene que asumir su responsabilidad. Por eso estamos trabajando con sentido de urgencia frente a este problema que se encuentra a pocos meses de llegar”, agregó la dignataria Fujimori Higuchi.


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