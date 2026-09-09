Tras reuniones de Galarreta: comisiones del Congreso rechazan delegar facultades al Ejecutivo

La propuesta también contempla medidas para enfrentar el riesgo de desastres y el fenómeno El Niño, además de impulsar a las micro y pequeñas empresas y el empleo.

ACTUALIZACIÓN: COMISIONES RECHAZAN DELEGAR FACULTADES

El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo por 120 días encontró resistencia en la Cámara de Diputados. La Comisión de Energía y Minas aprobó un informe en contra de la solicitud, al considerar que las propuestas requieren un debate más amplio por sus implicancias económicas, sociales y ambientales. Además, acordó citar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para informar sobre la política de su sector.

A este rechazo se sumaron las comisiones de Infraestructura, Producción y Ciencia, que desestimaron los informes favorables al pedido del Gobierno. En Infraestructura, la propuesta fue rechazada con 11 votos en contra, mientras que Producción y Ciencia también votaron mayoritariamente en contra. Los legisladores cuestionaron la delegación de facultades y pidieron mayor discusión en el Parlamento.

El panorama fue distinto en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que sí aprobó el informe favorable para otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo. La decisión obtuvo 10 votos a favor y seis en contra. El Gobierno deberá continuar negociando con las distintas bancadas para conseguir el respaldo necesario a su solicitud.

NOTA ANTERIOR

El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión con diputados de Renovación Popular para explicar los alcances de la propuesta presentada por el gobierno, esto en marco de las coordinaciones con las bancadas del Congreso para conseguir respaldo a su pedido de facultades legislativas.

La solicitud plantea otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 120 días calendario en ocho materias consideradas prioritarias. Entre los principales temas se encuentran la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, así como medidas vinculadas con la gestión del riesgo de desastres y la atención frente al fenómeno El Niño.

El Gobierno también busca impulsar disposiciones relacionadas con las micro y pequeñas empresas, el empleo y la productividad. Asimismo, el pedido contempla iniciativas orientadas a modernizar la administración pública.

GOBIERNO EXPLICA PRIORIDADES A BANCADAS

La reunión con Renovación Popular forma parte de las conversaciones que el Ejecutivo mantiene con diferentes grupos parlamentarios para conseguir los votos necesarios que permitan aprobar las facultades solicitadas.

El objetivo es presentar los alcances de las medidas propuestas y recoger las observaciones de los legisladores antes de que el pedido sea sometido al debate correspondiente en el Parlamento.

PARTICIPACIÓN DE MINISTROS DE SEIS SECTORES

Por otro lado, en la reunión también participaron los titulares de Defensa, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes expusieron aspectos relacionados con las materias que serían incluidas dentro de las facultades.