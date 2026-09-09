Francis Allison propone megaobras viales para reducir la congestión vehicular en Lima

Su plan también contempla prolongar la avenida Canta Callao hasta la Panamericana Norte para mejorar la conexión y reducir los tiempos de traslado.

El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País en las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2026, Francis Allison, en una entrevista con Exitosa, hizo hincapié en uno de los principales problemas que enfrenta la capital en materia de orden y transporte, el alto nivel de congestionamiento que se registra a diario.

Por ello, como parte de su plan de gobierno, plantea ejecutar megaobras en Lima Norte, entre ellas intervenciones en el óvalo Zapallal y Trapiche, además de la construcción de puentes que permitan conectar los distritos de Comas y Puente Piedra. Estas propuestas buscan optimizar el transporte en una zona que durante años ha soportado elevados niveles de congestión vehicular.

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LIMA NORTE

Con el objetivo de descongestionar el tráfico y optimizar el desplazamiento de miles de ciudadanos, Allison plantea como proyectos prioritarios la construcción de pasos a desnivel en sectores donde se concentra una alta congestión vehicular.

A esta iniciativa también se suma la propuesta de ampliar los ejes longitudinales mediante la prolongación de la avenida Canta Callao hasta su empalme con la Panamericana Norte. Esta nueva conexión permitiría articular mejor los flujos vehiculares y reducir los tiempos de traslado.

INTERCONEXIÓN DISTRITAL

Por otro lado, uno de los puntos en los que también hizo énfasis fue en las barreras geográficas de la capital, generadas por los cauces de ríos y las formaciones rocosas, que durante años han dificultado la conexión entre distritos vecinos.

Ante esta situación, una de sus propuestas es la construcción de puentes interdistritales que permitan acortar los trayectos mediante una infraestructura eficiente y de rápida circulación para los conductores, además de contar con materiales de alta durabilidad.