Diputado César Revilla pide esperar 100 días para evaluar gestión de Keiko Fujimori

Miembro de Fuerza Popular aseguró que los resultados del trabajo de la presidenta se están viendo poco a poco.

La presidenta Keiko Fujimori cumplió su primer mes al frente del Poder Ejecutivo, lo que ha generado una serie de pronunciamientos a favor y en contra de su gestión. Ante ello, el diputado de Fuerza Popular César Revilla compartió su postura sobre el trabajo de la mandataria.

En declaraciones a Canal N, Revilla Villanueva calificó de “prematuro” hacer un balance de la labor que viene realizando Fujimori Higuchi, por lo que consideró que se deben esperar dos meses más para sacar conclusiones.

“En los últimos 25 años siempre hemos mencionado que se deben esperar los primeros 100 días para evaluar un Gobierno (…) Permitámosle trabajar, demos el voto de confianza. La mayoría de los peruanos optó por la opción de la presidenta Fujimori. Dejémosla trabajar”, manifestó.

LA CIUDADANÍA DEBE TENER PACIENCIA

Según César Revilla, los peruanos deben mantener la calma y tener paciencia para comenzar a ver resultados en materia de seguridad ciudadana. “Los resultados se van a ir viendo poco a poco. La captura del líder de ‘Los Pulpos’ es mérito de este Gobierno (…) Nadie tiene la posibilidad de resolver los problemas de la noche a la mañana”, sostuvo.