Gobierno declara en reorganización al Minsa por 90 días para evaluar gestión y proponer reformas

El gobierno declaró en reorganización al Ministerio de Salud por un periodo de 90 días calendario mediante el Decreto Supremo N.º 014-2026-SA, publicado en el diario oficial El Peruano. La disposición tiene como propósito evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad para proponer las acciones de reforma necesarias que mejoren su funcionamiento.

De acuerdo con la normativa, la medida responde a limitaciones, brechas y deficiencias funcionales detectadas durante la transferencia de gestión y las primeras acciones de la nueva administración, las cuales afectan la articulación entre las unidades del ministerio y sus organismos adscritos.

Como parte del proceso, la Oficina de Organización y Modernización deberá entregar un informe de diagnóstico administrativo en un plazo máximo de 60 días calendario y una propuesta de nueva estructura orgánica junto con las medidas de reforma dentro de los 90 días establecidos.

Financiamiento y objetivos de modernización

La implementación de estas acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional del propio ministerio, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, mientras que las unidades orgánicas y organismos adscritos deberán brindar asistencia técnica obligatoria. El proceso busca corregir duplicidades, vacíos o fragmentación de funciones para adecuar la estructura institucional a las necesidades actuales del sector.

Asimismo, la reorganización pretende fortalecer la rectoría sanitaria, optimizar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable".