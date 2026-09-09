Hugo de Zela alerta sobre riesgo de que Perú quede en medio de la disputa entre EE. UU. y China

El exministro sostuvo que la política exterior peruana debe priorizar los intereses del país y mantener relaciones estratégicas con ambas potencias.

Ante la visita al Perú del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el excanciller Hugo de Zela advirtió que el país debe evitar quedar involucrado en una eventual confrontación entre Washington y Pekín.

Durante una entrevista en RPP, De Zela afirmó que el Perú debe tomar sus decisiones internacionales en función de sus propios intereses. “El Perú tiene que actuar en política exterior, en todos los aspectos de la política exterior, en función de los intereses del Perú”, señaló.

Consultado sobre si sería conveniente que el país quede en medio de una disputa entre Estados Unidos y China, el excanciller fue enfático al responder que “definitivamente no”.

RELACIÓN CON EE.UU Y CHINA SON CLAVES PARA EL PERÚ

De Zela reconoció que Estados Unidos mantiene una relación histórica e indispensable con el Perú, pero remarcó que China también representa un vínculo estratégico debido a su condición de principal socio comercial y uno de los principales inversionistas en el país.

Sin embargo, explicó que las relaciones con ambas potencias responden a dinámicas diferentes debido a sus diferencias ideológicas y a sus respectivas posiciones frente a la gobernanza internacional.

SEGURIDAD E INVERSIONES SON LAS PRIORIDADES

Respecto a los temas que deberían formar parte de la agenda durante la visita de Rubio, el excanciller señaló que el Perú debe priorizar la lucha contra la delincuencia transnacional, la atención de los efectos del fenómeno El Niño y la búsqueda de mayores oportunidades de inversión.

En particular, De Zela destacó la preocupación por la inseguridad ciudadana y afirmó que este problema constituye una de las principales demandas de la población al Gobierno. “El tema de seguridad nos preocupa mucho a todos, es la principal exigencia que se le hace al gobierno”, sostuvo.