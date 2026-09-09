Premier Luis Galarreta sustentó ante el Congreso pedido de facultades

El jefe del Gabinete acudió a la Comisión de Constitución acompañado de seis ministros para explicar la solicitud del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presentó este miércoles ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para sustentar el pedido de facultades delegadas planteado por el Gobierno de Keiko Fujimori. La sesión se extendió por aproximadamente tres horas y contó con la participación de seis ministros, quienes expusieron las prioridades de sus respectivas carteras.

Durante su intervención, Galarreta defendió la necesidad de que el Congreso otorgue facultades al Ejecutivo por 120 días. El primer ministro sostuvo que la solicitud responde a la necesidad de cerrar brechas sociales, destrabar obras paralizadas y preparar al país frente a eventuales impactos del Fenómeno El Niño, además de enfrentar el alto nivel de criminalidad.

El jefe del Gabinete explicó que cada ministerio identificó las medidas que considera prioritarias para agilizar la gestión. “Se le pidió a cada ministro que vea sus prioridades en cada cartera y qué es lo que se necesita destrabar”, señaló. En la sesión también participaron los ministros Marco Vinelli, Mauricio Arnillas, Ernesto Álvarez, César Astudillo, Elmer Cuba y Juan Sheput, quienes sustentaron los alcances de la solicitud en sus respectivos sectores.

POSTURA DE LAS COMISIONES

La presentación se produjo luego de que cuatro comisiones de la Cámara de Diputados, Energía y Minas, Producción, Infraestructura y Ciencia, rechazaran por mayoría el pedido de facultades, mientras que las comisiones de Ambiente y Defensa se pronunciaron a favor. La Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, deberá elaborar el dictamen que será debatido en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente revisado por el Senado.