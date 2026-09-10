Presidenta Keiko Fujimori se reúne hoy con el secretario de Estado de los Estados Unidos

Esta mañana, desde las 10.15 horas, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la visita oficial que realiza al Perú.

El encuentro, que se desarrollará en Palacio de Gobierno, permitirá profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios bilaterales.

INTERÉS COMÚN

Abordarán temas de interés común, con énfasis en la cooperación relativa al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia transnacional, defensa, inversiones y comercio, entre otros.

En la reunión participarán los integrantes del Gabinete Ministerial, además de invitados especiales, informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República.