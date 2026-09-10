Rafael López Aliaga cuestiona al JNE y asegura que se vulneró la preclusión de plazos electorales

El candidato a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una presunta vulneración al principio de preclusión de plazos dentro del actual proceso electoral. Durante una entrevista en Canal N, el político sostuvo que las reglas electorales ya definieron los procedimientos para la sucesión municipal.

López Aliaga sostiene que primer regidor debe asumir la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga afirmó que, en caso de que su lista resulte ganadora y exista una ausencia del alcalde, corresponde que el primer regidor de la nómina asuma el cargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El candidato rechazó las versiones que señalan que un regidor ubicado en una posición posterior de la lista podría asumir la alcaldía de Lima y cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones pueda modificar la aplicación de la norma vigente.

“Si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista. Piña, pues, piña. O sea, no hay ley que habilite al Jurado Nacional de Elecciones a programar a otro regidor”, declaró López Aliaga, al referirse a la posibilidad de que se considere al segundo regidor como eventual reemplazo.

Candidato cuestiona plazos electorales y debate municipal

Asimismo, el representante de Renovación Popular aseguró que las etapas relacionadas con tachas y exclusiones de candidaturas ya culminaron, por lo que cualquier modificación a las reglas actuales no debería aplicarse en las próximas elecciones municipales de Lima.

López Aliaga indicó que una eventual modificación del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades tendría que pasar por el Congreso de la República y regir para futuros procesos electorales. Además, cuestionó que el JNE adopte criterios distintos a los establecidos en la normativa.

El candidato también mencionó que 14 organizaciones políticas solicitaron la entrega de credenciales y condicionaron su participación en el debate municipal previsto para los días 21 y 22 al respeto de los plazos electorales. “Ya precluyeron todos los plazos. Ya está inscrita una lista, ya pasaron todas las tachas y exclusiones”, afirmó.

Finalmente, López Aliaga sostuvo que durante el proceso electoral anterior presentó impugnaciones que, según señaló, no fueron atendidas bajo el mismo criterio que ahora reclama frente al organismo electoral. (Con información de Canal N).