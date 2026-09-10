Luis Galarreta asegura que resolverán los problemas ciudadanos: “Lo haremos en uno o dos años”

Premier enfatizó que, aunque el Congreso no otorgue las facultades legislativas solicitadas, el Gobierno atenderá las demandas de los peruanos.

Tras el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso bicameral, el premier Luis Galarreta se pronunció sobre la solicitud y dejó en claro que, independientemente de su aprobación o rechazo, el Ejecutivo continuará trabajando para resolver los problemas del país.

Durante su participación en la Comisión de Constitución del Parlamento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hizo un llamado a los integrantes del Legislativo para establecer una agenda común enfocada en atender las demandas de la ciudadanía.

“Hay quienes han dicho que no van a delegar facultades. Ok, lo respetamos, no importa. A nosotros nos hubiera encantado que nos ayuden a resolver el tema del metro cuadrado de los ciudadanos, porque lo vamos a resolver”, manifestó.

RESOLVERÁN LOS PROBLEMAS DE LOS PERUANOS

Aunque el Congreso no apruebe las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, Luis Galarreta enfatizó que el Ejecutivo resolverá los problemas de los ciudadanos, incluso si ello requiere más tiempo. “Si tenemos que demorarnos un año, bueno, lo haremos en un año o dos, pero vamos a resolver el problema”, afirmó.