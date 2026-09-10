Ministro Sheput: Delegación de facultades no es un tema autoritario, es una herramienta democrática

Nuevamente, el ministro Juan Sheput defendió ante el Congreso la solicitud de delegación de facultades y cuestionó que algunos sectores de la oposición hayan anunciado su rechazo antes de escuchar y debatir las propuestas en las comisiones.

Aunque reconoció que es un derecho político oponerse, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo advirtió que esa negativa no puede ignorar la grave realidad que atraviesa el país en materia institucional, económica, laboral y de seguridad.

ORDEN DEMOCRÁTICO

Asimismo, el funcionario Sheput Moore rechazó de manera categórica las versiones de algunos personajes y bancadas que pretenden presentar este mecanismo constitucional como una medida autoritaria o contraria al orden democrático.

“La delegación de facultades no es un tema autoritario, no es un golpe de Estado ni la antesala de un golpe. Es una herramienta estrictamente democrática: es atribución del Ejecutivo solicitarla y del Congreso aceptarla o negarla”, precisó.