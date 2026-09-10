Marlon Aguirre solicitó retirar firma de moción de interpelación contra César Astudillo

El diputado de Juntos por el Perú, Marlon Aguirre, solicitó retirar su firma de la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, en un oficio presentado ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. Pese a esta decisión, el pedido parlamentario continuará su trámite debido a que aún cuenta con el respaldo suficiente de legisladores.

Interpelación contra César Astudillo mantiene respaldo en el Congreso

La iniciativa para interpelar al titular del Ministerio del Interior conserva 30 firmas de diputados, cifra que supera las 20 adhesiones mínimas establecidas por el reglamento del Congreso para que una moción pueda avanzar. El documento cuestiona la gestión de Astudillo por presuntas designaciones irregulares dentro del sector y por las medidas adoptadas frente a la crisis de seguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad.

El caso de Aguirre no modifica el futuro del proceso, a diferencia de lo ocurrido recientemente con otra moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. En aquella oportunidad, el retiro de la firma del diputado Luis Ángel Jibaja dejó el documento con 19 respaldos, por debajo del mínimo requerido, lo que impidió que continuara su trámite.

Tensiones dentro de Juntos por el Perú

La decisión del parlamentario representante de Junín se produce luego de una serie de discrepancias al interior de su bancada. Aguirre cuestionó públicamente al vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, por la distribución de las comisiones ordinarias y señaló que había recibido propuestas para integrarse a otros grupos parlamentarios, entre ellos Fuerza Popular.

Pese a esos acercamientos, el diputado descartó abandonar la agrupación con la que llegó al Congreso y aseguró que permanecerá en Juntos por el Perú. No obstante, el retiro de su firma de la moción contra César Astudillo vuelve a evidenciar las diferencias internas que atraviesa la bancada mientras continúa el debate sobre la política de seguridad del Gobierno.

La interpelación contra el ministro del Interior seguirá su curso en el Parlamento y será el pleno de la Cámara de Diputados el que determine los siguientes pasos del proceso, en medio de los cuestionamientos por la respuesta del Ejecutivo frente al aumento de la inseguridad ciudadana.