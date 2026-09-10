Senadora Matute: Daremos las facultades al Poder Ejecutivo para que pueda hacer su trabajo

La senadora del Partido del Buen Gobierno, Susana Matute Charún, afirmó enfática que su bancada se inclina por otorgar las facultades que requiera el Gobierno para hacer su trabajo, en tanto se cumpla con todos los requerimientos constitucionales.

“Nadie ha expresado su intención de no darle facultades. Nosotros somos de la opinión de que vamos a darle las facultades que requiere el Ejecutivo para hacer su trabajo. El artículo 104 es preciso: necesitamos medidas que sean concretas, que sean medibles y que nosotros podamos saber cuál es el impacto de esas medidas", dijo a RPP.

TIEMPO RAZONABLE

Indicó también que la Cámara de Diputados, que debe dictaminar el pedido de facultades, se está tomando un tiempo razonable para evaluar y articular con el Ejecutivo. “Nosotros (Senado) hemos estado atentos, esperando el envío de la solicitud”, refirió.

“Yo no creo que eso sea obstruccionismo (el trabajo en la Cámara de Diputados). Creo que eso se llama responsabilidad, creo que se tiene que respetar —así como se ha respetado los tiempos del Ejecutivo para hacer su formulación— los tiempos del Legislativo para que resuelvan las dudas y tome la mejor decisión”, agregó.