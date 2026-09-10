Marco Rubio tras su visita al Perú: “La relación entre ambos países va a entrar en una época muy especial”

Tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, el secretario de Estado de Estados Unidos destacó los más de 200 años de vínculos bilaterales con nuestro país.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su optimismo sobre el futuro de las relaciones entre Washington y Lima tras sostener una reunión oficial con la presidenta Keiko Fujimori. El funcionario estadounidense destacó los históricos vínculos entre ambas naciones y aseguró que el fortalecimiento de la cooperación bilateral permitirá iniciar una nueva etapa de beneficios para los dos países.

“Me voy con mucha confianza de que la relación entre ambos países va a entrar en una época muy especial y que va a beneficiar a ambos países de manera muy importante”, afirmó Rubio. El secretario de Estado resaltó además que Perú y Estados Unidos mantienen una relación de más de 200 años, periodo en el que ambos países han desarrollado diversos proyectos y mecanismos de cooperación, aunque reconoció que todavía existen importantes retos por afrontar.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori destacó la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas y resaltó la importancia del intercambio de inteligencia con agencias internacionales para enfrentar al crimen organizado. Como ejemplo, mencionó la reciente captura en Bolivia de un integrante de la banda criminal “Los Pulpos”, operativo que, según explicó, fue posible gracias a información proporcionada por el FBI y a la coordinación entre las policías peruana y boliviana.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

Fujimori sostuvo que formar parte de este mecanismo permitirá al Perú actuar con mayor rapidez y coordinación frente a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional. La mandataria afirmó que su gobierno y el gabinete encabezado por Luis Galarreta tienen la voluntad de utilizar estas herramientas de cooperación internacional para fortalecer la lucha contra la delincuencia y obtener resultados concretos.