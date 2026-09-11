Canciller: Presidenta Fujimori viajará a EE. UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

El canciller Carlos Espá informó que la presidenta Keiko Fujimori viajará a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas; formaría parte de las sesiones plenarias junto a otros gobernantes del mundo.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la agenda contempla encuentros de trabajo enfocados en promover la inversión extranjera en el Perú y coordinaciones multilaterales relacionadas con el Grupo de Santiago.

DESPACHO PRESIDENCIAL

Para concretar el viaje, que sería del 21 al 25 de setiembre, el funcionario indicó que presentarán un proyecto de resolución que solicita autorización. Debido al actual sistema bicameral, el requerimiento deberá ser presentado ante el Senado.

Durante la ausencia del país de la mandataria Fujimori Higuchi, el despacho presidencial quedaría a cargo del primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta Velarde, quien además ejerce como presidente del Consejo de Ministros.