López Aliaga culpa a Maduro por la criminalidad en Perú: “Nos mandó a la escoria del Tren de Aragua”

El líder de Renovación Popular aseguró que el exmandatario venezolano tiene responsabilidad en los hechos delictivos registrados en el país.

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú y responsabilizó a Nicolás Maduro por el incremento de la criminalidad.

Durante sus declaraciones, López Aliaga sostuvo que el exmandatario venezolano permitió la salida de personas vinculadas con peligrosas organizaciones criminales para que cometieran delitos en otros países. Sin embargo, recalcó que la mayoría de los ciudadanos venezolanos son personas honestas.

“Para mí, el 99 % de los venezolanos son gente muy buena. Pero (...) en la época de Maduro nos mandaron a la escoria, que son el Tren de Aragua y organizaciones similares”, declaró el excandidato presidencial durante un mitin político.

Estrategia contra la delincuencia

Con el objetivo de devolverles la tranquilidad a los ciudadanos, Rafael López Aliaga aseguró que se crearán centrales destinadas a recibir información que permita desarticular organizaciones criminales transnacionales que operan en el país. “Si la gente nos brinda datos relevantes sobre un grupo de venezolanos que son delincuentes (...) y nos proporciona información válida, esta nos llevará a su captura”, señaló.

Cabe mencionar que, previo a las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre, la encuestadora CPI difundió un sondeo de intención de voto en el que Rafael López Aliaga supera el 30 % de respaldo. Le siguen Carlos Bruce, de Somos Perú, y Francis Allison, de Avanza País.