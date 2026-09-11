Congreso: proyecto plantea eliminar beneficios a condenados por feminicidio, secuestro y robo agravado

La diputada Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por los delitos de feminicidio, secuestro y robo agravado.

Según la iniciativa, los sentenciados por estos delitos no podrán reducir el tiempo de cumplimiento de sus penas mediante actividades como el trabajo o los estudios realizadas dentro de los centros penitenciarios.

DELITO DE EXTORSIÓN

El documento indica que se busca garantizar que los condenados por estos ilícitos tan graves cumplan de manera efectiva las penas recibidas y evitar que accedan a mecanismos que permitan su liberación antes de tiempo.

La propuesta de Yarrow Lumbreras no incluye el delito de extorsión, debido a que la legislación vigente ya establece la prohibición de beneficios penitenciarios para las personas condenadas por este grave ilícito.