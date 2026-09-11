Política

Hace una hora

Congreso: proyecto plantea eliminar beneficios a condenados por feminicidio, secuestro y robo agravado

Según la iniciativa, los sentenciados no podrán reducir el tiempo de cumplimiento de sus penas mediante actividades como el trabajo o los estudios realizadas dentro de los penales.



La diputada Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados  por los delitos de feminicidio, secuestro y robo agravado.

Según la iniciativa, los sentenciados por estos delitos no podrán reducir el tiempo de cumplimiento de sus penas mediante actividades como el trabajo o los estudios realizadas dentro de los centros penitenciarios.

DELITO DE EXTORSIÓN

El documento indica que se busca garantizar que los condenados por estos ilícitos tan graves cumplan de manera efectiva las penas recibidas y evitar que accedan a mecanismos que permitan su liberación antes de tiempo.

La propuesta de Yarrow Lumbreras no incluye el delito de extorsión, debido a que la legislación vigente ya establece la prohibición de beneficios penitenciarios para las personas condenadas por este grave ilícito.  


Temas Relacionados: Beneficios PenitenciariosCongresoFeminicidio En El PerúNorma YarrowRobo AgravadoTrabajo

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO