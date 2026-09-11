Keiko Fujimori sobre modernización del Estado: Tenemos que simplificar las decisiones gubernamentales

Esta mañana, la mandataria Keiko Fujimori invocó nuevamente al Congreso a dar celeridad al pedido de facultades legislativas; remarcó que la solicitud tiene como fin atender los requerimientos del país, que los servicios lleguen de manera más rápida y eficiente a los ciudadanos.

"Apelo al sentido común y lo único que yo pido a ambas cámaras es celeridad porque es lo que la población nos está exigiendo con justa razón; piden que tomemos decisiones más rápidas. Yo solicito respetuosamente a ambas cámaras y a todas las comisiones que podamos facilitar el debate y podamos dar esta viabilidad", señaló.

SITUACIÓN DE RIESGO

Fujimori Higuchi remarcó que el objetivo de la delegación de facultades apunta a fortalecer los mecanismos de lucha contra la inseguridad ciudadana, dar mayor velocidad para responder ante el fenómeno El Niño y también modernizar el Estado, que es un pedido unánime.

Sobre este último, apuntó que es importante la acción rápida del Estado ante una situación de riesgo; pero a la fecha, para declarar en emergencia un distrito puede demorar hasta seis días. “El Estado no puede responder tan lento y es ahí donde hemos dicho que tenemos que simplificar las decisiones gubernamentales”, agregó.