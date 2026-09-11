El Niño preocupa al BCR: Velarde anticipa impacto en la economía y alimentos

El titular del BCR reconoció los riesgos para los próximos meses, pero destacó que algunos indicadores recientes muestran un desempeño favorable de la economía nacional.

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió que el fenómeno de El Niño representa un riesgo crítico para la economía peruana y anticipó un fuerte impacto en el nivel de actividad, los precios de los alimentos y la inflación durante los próximos meses.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, en el marco de la discusión de los supuestos macroeconómicos que sustentan el Presupuesto Público 2027. “El escenario más probable es que (El Niño) nos golpee fuertemente. Va a golpear en nivel de actividad, inflación y precios de alimentos”, sostuvo.

EL NIÑO AFECTARÍA CULTIVOS Y PRECIOS

El presidente del BCR explicó que uno de los principales impactos se produciría sobre la producción agrícola. En la costa norte, cultivos como el arroz y el algodón podrían verse afectados por las condiciones climáticas, mientras que en la sierra la eventual presencia de sequías podría perjudicar productos como la papa.

Asimismo, reconoció que las perspectivas para los próximos meses no son favorables debido al impacto que podría generar el fenómeno tanto en los precios domésticos como en los mercados internacionales. “Desgraciadamente viene El Niño y va a afectar precios domésticos y precios internacionales”, advirtió.

BCR PREVÉ DECESO DE LA INFLACIÓN

Pese a la advertencia, Velarde sostuvo que el efecto de El Niño sobre la inflación sería temporal y proyectó una mejora a partir del segundo trimestre del próximo año. “El escenario con respecto a la inflación no es bueno, felizmente es temporal. Pasado marzo y abril del próximo año esperamos un descenso importante”, explicó.

Por otro lado, Velarde también destacó que, pese a los riesgos climáticos, algunos indicadores recientes muestran un desempeño favorable de la economía peruana. “Los indicadores duros vienen con suma fuerza”, afirmó.