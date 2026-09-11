Machu Picchu: eliminarán reservas de entradas y exigirán pago inmediato para garantizar el acceso

El Ministro de Cultura, Alberto Beingolea anunció nuevas medidas para ordenar la venta de entradas a Machu Picchu y evitar problemas como la reventa, el ausentismo y la aparente falta de disponibilidad en la plataforma virtual.

Asimismo, explicó que se eliminará el sistema de reservas y que los boletos deberán ser pagados inmediatamente para garantizar el ingreso ya que este año la afluencia estaría cerrando 2.5 % por debajo del año anterior, situación que atribuyó, entre otros factores, a los problemas existentes en el sistema de venta de entradas.

Actualmente, los visitantes pueden adquirir sus boletos mediante la plataforma Tu Boleto o de manera presencial en la boletería ubicada en el distrito de Machu Picchu, donde se mantienen disponibles hasta 1.000 entradas.

ELIMINARÁN RESERVAS EN PLATAFORMA VIRTUAL

El ministro explicó que uno de los principales problemas identificados estaba relacionado con que las entradas virtuales podían ser reservadas sin efectuar el pago inmediatamente. “Lo que está haciendo la medida entonces es terminar con las reservas. Ya no hay reservas”, señaló.

El funcionario sostuvo que, una vez efectuado el pago, el visitante tendrá garantizada la fecha y hora de ingreso a Machu Picchu. “Si no la pagas en el momento, sencillamente no tienes entrada”, precisó.

MEDIDA TENDRÁ PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN

De acuerdo con Bengolea, la norma contempla un plazo de 10 días para realizar los cambios técnicos necesarios en la plataforma. Posteriormente, se establecerá un periodo de 30 días de marcha blanca para verificar el funcionamiento del nuevo sistema.

El ministro sostuvo que la modificación también busca reducir la concentración de turistas en el distrito de Machu Picchu que acudían presencialmente al lugar al no encontrar disponibilidad en la plataforma virtual.