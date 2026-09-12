Gobierno propone crear registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori propuso la creación de un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas en el marco de una solicitud de delegación de facultades legislativas, con el objetivo de sistematizar información sobre estructuras de mando, integrantes y zonas de actuación para fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Según precisó la Presidencia del Consejo de Ministros, este registro permitirá identificar datos clave como modalidades delictivas, redes de apoyo, capacidades operativas y logísticas, además de vínculos nacionales y transnacionales.

Asimismo, se establecerá un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional que articulará a la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Al respecto, el premier Luis Galarreta, señaló que estas facultades permitirán crear un comando de inteligencia similar al histórico GEIN para anticiparse a los delitos.

Modificación del marco de telecomunicaciones y protección de privacidad

Como parte de la estrategia legislativa, el proyecto plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones para facilitar a la Policía el acceso a información de geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados a delitos de extorsión, secuestro y sicariato. De igual forma, se incorporarán herramientas tecnológicas para identificar patrones de comunicación y rutas delictivas sin acceder al contenido de conversaciones privadas, garantizando el respeto de los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.

Adicionalmente, la propuesta contempla fortalecer la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras para optimizar la detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.