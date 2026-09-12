Ejecutivo destina más de S/ 283 millones para fortalecer respuesta de las FF. AA. ante emergencias y El Niño

El Ejecutivo autorizó la transferencia de S/283 501 992 a favor del Ministerio de Defensa con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de las instituciones armadas frente a las emergencias y desastres que ocasione el fenómeno El Niño durante el presente año.

La medida, financiada a través de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, busca optimizar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Estos fondos asignados contemplan la cobertura de gastos destinados a asegurar el funcionamiento operativo de vehículos aéreos, terrestres y marítimos, así como de equipos mecánicos de ingeniería del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Asimismo, se garantizará la operatividad de las brigadas especializadas y de las compañías de intervención rápida para desastres, las cuales tienen la misión de brindar atención oportuna a la población afectada por estos eventos naturales.

Marco legal y respaldo institucional

La transferencia de recursos fue oficializada mediante el Decreto Supremo 184-2026-EF, publicado en las normas legales del diario oficial El Peruano. El dispositivo legal cuenta con las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, formalizando el respaldo del Ejecutivo a las labores preventivas sectoriales.

En este contexto, el titular del sector defensa señaló previamente que el Gobierno se encuentra plenamente abocado a actuar de manera oportuna para proteger a la ciudadanía ante la eventual llegada del fenómeno climático.