Presidenta Fujimori llega a Purús para entregar más de 3 toneladas de ayuda humanitaria

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó este sábado a la provincia de Purús, en la región Ucayali, para encabezar una jornada de atención orientada a la población de esta zona fronteriza del país.

Esta actividad oficial se desarrolló en las instalaciones del Complejo Deportivo de Purús, ubicado en Puerto Esperanza, constituyéndose como el décimo tercer viaje de la mandataria al interior del territorio nacional.

Durante la visita, se llevó a cabo la entrega de 3.83 toneladas de bienes de ayuda humanitaria para los residentes locales, un apoyo compuesto primordialmente por productos alimenticios de primera necesidad.

Distribución de víveres

El cargamento distribuido comprende víveres como fideos, arroz, azúcar, aceite, avena y concentrado de tomate. Asimismo, la jefa de Estado estuvo acompañada en la actividad por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, y el alcalde provincial de Purús, Marcos Pérez Saldaña.

Reforzamiento de atención en zona

La intervención presidencial tiene como objetivo principal reforzar la atención del estado en Purús, considerada una de las provincias fronterizas y de más difícil acceso en toda la región Ucayali. Esta iniciativa se enfoca en atender las marcadas dificultades de conectividad y aislamiento que padece la ciudadanía en este punto estratégico del territorio peruano.