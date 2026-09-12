Ministro Belaúnde: FF.AA. estarán preparadas para hacer frente a las contingencias de El Niño

El ministro Rafael Belaúnde señaló hoy que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) estarán listas para hacer frente a las contingencias del fenómeno El Niño; fue tras su visita al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú en la región Arequipa.

Durante una inspección a las labores de mantenimiento de helicópteros, destacó la transferencia de S/283 millones a su sector para fortalecer las capacidades operativas de las FF. AA. frente a emergencias y desastres que generaría el evento climático.

DELEGACIÓN DE FACULTADES

“Esto es un esfuerzo continuo para asegurarle al Perú que las Fuerzas Armadas (FF. AA) van a llegar listas, firmes y preparadas para hacer frente a cualquier contingencia del fenómeno El Niño”, indicó a la agencia Andina el titular de Defensa.

De otro lado, Belaúnde Llosa consideró como un “diálogo fundamental” las reuniones que realiza la Presidencia del Consejo de Ministros con bancadas del Congreso con el objetivo de impulsar la aprobación de delegación de facultades legislativas.