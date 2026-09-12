Congreso: tres bancadas solicitan al Poder Ejecutivo nuevo proyecto de facultades legislativas

Las bancadas de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú enviaron un oficio al premier Luis Galarreta, solicitando remita un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas que contenga solo temas referidos a lucha contra la inseguridad y medidas frente al Fenómeno El Niño.

Los voceros de la Cámara de Diputados Víctor Piñán (Obras), César Holguín (Ahora Nación) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) firmaron el documento, a poco de cumplirse dos semanas desde que el Ejecutivo presentó formalmente al Congreso su pedido de facultades legislativas.

BANCADAS ADVIERTEN

Precisan la existencia de un posible riesgo referido a que el Senado "distorsione el trámite bicameral" de la delegación de facultades legislativas que ya fue sometida a debate y, como se recuerda, seis comisiones de la Cámara de Diputados se han opuesto a otorgar este mecanismo.

Asimismo, en el documento, los voceros de las referidas bancadas parlamentarias advierten que el proceso de solicitud de facultades legislativas podría invalidarse si el Senado insiste en la reincorporación de aquellos temas que puedan ser rechazados por la Cámara de Diputados.