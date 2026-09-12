Ministro César Astudillo sobre lucha contra la criminalidad: El objetivo es devolver el orden

El ministro César Astudillo reiteró que el objetivo del gobierno en la lucha contra la criminalidad es devolver el orden en las calles, de la mano de la tecnología e inteligencia que se le dará a la Policía Nacional.

"El compromiso del gobierno es claro: devolver el orden. Y en ese afán, nuestra Policía Nacional viene realizando todo tipo de trabajos que nos lleven a ese camino, a que vuelva el orden con la tecnología, la inteligencia y las capacidades que se van a brindar a nuestra Policía", señaló.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

El titular del Interior dijo también que están trabajando con "todas" las capacidades en recursos humanos, logísticos, inteligencia e investigación para lograr los objetivos trazados en beneficio de los ciudadanos.

En reciente entrevista con Exitosa, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi ratificó que su principal objetivo de su gobierno y lo señaló permanentemente durante su campaña electoral "es recuperar el orden" para el país.