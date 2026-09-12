Perú llevará agenda de seguridad e inversiones a Asamblea General de la ONU

La delegación peruana prepara su participación en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará del 21 al 25 de septiembre en Estados Unidos. La presidenta Keiko Fujimori tiene previsto asistir al encuentro.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, señaló que la presencia del Perú permitirá abordar asuntos de interés para el país ante representantes de otras naciones. La agenda contempla temas vinculados con la seguridad regional y las relaciones internacionales.

Búsqueda de nuevas inversiones

De acuerdo con el canciller, otro de los objetivos de esta participación será generar condiciones favorables para atraer capital extranjero. El encuentro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes de Naciones Unidas.

Durante las jornadas se desarrollarán sesiones plenarias y reuniones oficiales, en las que el Perú podrá plantear sus principales posiciones y promover iniciativas de cooperación con otros países.