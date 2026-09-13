Doctora Zulema Tomas Gonzáles es nombrada presidenta ejecutiva de EsSalud

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, nombró a la doctora Zulema Tomas como representante ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), para desempeñar el cargo de presidenta ejecutiva.

Así lo establece la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada hoy en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La norma también da por concluidas las labores en el cargo de titular de EsSalud de Hilda Sandoval.

ME FIJO EN LA CAPACIDAD

Tomas Gonzáles fue ministra de Salud en el 2019 durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra y venía desempeñándose como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja desde julio del 2020.

Hace unos días, la presidenta Keiko Fujimori señaló que Zulema Tomas reunía los requisitos para ser la próxima titular de EsSalud. "Yo cuando evalúo un currículum no me fijo si ha sido opositor, me fijo en la capacidad", afirmó.